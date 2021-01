Covid-19 a Fiumicino, 14 nuovi positivi e 9 guariti: il bollettino del 23 gennaio

Fiumicino – “Oggi, secondo i dati della Asl Roma 3, i positivi tornano a crescere leggermente arrivando a 331, cinque più di ieri“. Lo fa sapere il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“Sono 14 i nuovi contagi – aggiunge – e 9 i guariti, 188 le donne positive e 143 gli uomini. L’età media è di 44 anni e il rapporto tra positivi e popolazione è di 0,40. Con il 69% sul totale dei contagi Isola sacra e Fiumicino rimangono le località più colpite“.

“Continuiamo tutti a impegnarci – conclude il sindaco – affinché questi dati diminuiscano, contribuendo a fare del Lazio una Regione in zona gialla e non più arancione. Rinnovo dunque la mia raccomandazione a seguire le indicazioni delle autorità sanitarie per limitare i contagi“.

