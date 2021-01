Il Parco Saffi di Santa Marinella cambia nome

Sanata Marinella – Il Parco Saffi di Santa Marinella diventerà Il “Parco della Resistenza”. L’intitolazione ufficiale della vasta area verde comunale sita nel quartiere Maiorca, sarà deliberata il prossimo 28 gennaio nel corso della seduta di consiglio comunale.

“Abbiamo pensato, con questa piccola, ma simbolica iniziativa, di poter dare testimonianza di come la nostra amministrazione si ispiri a tutti quegli alti valori della Costituzione fondati sul rifiuto di ogni forma di comportamento antidemocratico o discriminatorio, sia essa sociale o razziale, cercando sempre di operare per il meglio e nell’interesse della collettività.

Per questo motivo ci siamo voluti ispirare anche alle parole pronunciate, di recente, dal nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che in occasione della ricorrenza del 25 aprile recandosi, in solitaria a causa del Covid, al monumento del Milite Ignoto di Roma, ha ribadito che bisogna, oggi più che mai, avere memoria della Resistenza, della lotta di

Liberazione, di quelle pagine decisive della nostra storia, dei coraggiosi che vi presero parte, resistendo all’oppressione.

Una targa posta all’ingresso di un giardino pubblico rappresenterà anche l’opportunità di lanciare un messaggio per ribadire i valori di libertà, giustizia e coesione sociale.

Nella stessa seduta di consiglio vi sarà anche l’occasione per celebrare la Giornata della Memoria dato che nel rispettodel Dpcm non sarà possibile allestire eventi celebrativi nella cittadina”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinella

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Santa Marinella