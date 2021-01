Ardea – Attimi di paura al centro di Ardea, dove questa mattina un uomo si è schiantato con l’auto contro il parapetto del ponticello che raccoglie le acque piovane su viale Nuova Florida.

Il conducente della Fiat Punto, un giovane sui trent’anni che era diretto a lavoro, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe distratto per chinarsi a raccogliere la sigaretta caduta sotto il sedile. L’automobile ha urtato il parapetto al lato della carreggiata e si è ribaltata fermandosi in mezzo alla strada dieci metri più avanti con le ruote rivolte al cielo.

L’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere e solo grazie all’intervento dei Carabinieri della Radiomobile della locale tenenza è riuscito ad uscire dall’auto. I militari, che stavano facendo un giro di controllo, sono intervenuti immediatamente sul luogo e hanno soccorso la vittima.

Fortunatamente l’uomo non ha riportato alcuna ferita se non tanto spavento. Lo stesso ha detto: “Percorrevo viale Nuova Florida quando per una distrazione ho urtato il parapetto del ponticello di rimpetto all’altezza di via Potenza e mi sono capovolto con le ruote all’insù. L’intervento dei Carabinieri è stato provvidenziale ed immediato, temevo di restare intrappolato in auto e con il pensiero che potesse accadermi il peggio, invece tutto è andato bene, certo i danni all’auto non sono lievi ma vedremo, l’essenziale è la salute”.

