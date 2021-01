Percorre le strade di Fregene in bici con l’oppio in tasca: arrestato

Fiumicino – Percorre le strade di Fregene in bicicletta con l’oppio in tasca. I Carabinieri della Stazione di Fregene hanno fermato il 49enne per un controllo mentre passeggiava con la bici.

L’uomo, che è apparso da subito molto nervoso, è stato sottoposto a perquisizione. L’attività d’indagine ha consentito di rinvenire, occultati all’interno di un involucro, circa 5 grammi di bulbi essiccati di papavero da oppio.

Nel corso della successiva perquisizione nell’abitazione occupata dal malfattore, i Carabinieri hanno recuperato e sequestrato 220 grammi della medesima sostanza. Il pusher è stato così arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

