Regione Lazio, in arrivo le Borse di studio straordinarie per gli studenti universitari

Regione Lazio – “Continua l’impegno della Regione Lazio per garantire il massimo supporto possibile agli studenti in questa fase estremamente complicata dal punto di vista logistico ed economico”. Lo dichiara Eleonora Mattia, Presidente commissione scuola, diritto allo studio, politiche giovanile in Consiglio Regionale del Lazio.

“Con la pubblicazione delle graduatorie – spiega la Presidente – per le Borse di studio straordinarie 2020-2021, saranno circa mille i nuovi beneficiari del contributo straordinario. Il bando è stato pensato, in collaborazione con l’Ente regionale per il diritto allo studio, Disco, appositamente per rispondere alle esigenze specifiche sorte con la pandemia e arriva dopo la copertura integrale di tutti gli studenti idonei al Bando ordinario per il medesimo anno accademico”.

“Il nostro obiettivo è fare in modo che tutte e tutti godano pienamente del diritto allo studio – conclude Mattia – anche a condizioni mutate a causa della situazione straordinaria che ci troviamo a vivere. Non possiamo permettere che i giovani rinuncino ai progetti di vita e di studio e l’impegno è massimo per garantire connettività, dispositivi tecnologici, accesso sicuro agli spazi di ricerca, ma anche il mantenimento della residenza nelle città dove i giovani si sono stabiliti per frequentare l’università. Siamo al fianco di tutto il corpo studentesco perché mai come ora è necessario investire sul futuro dei nostri ragazzi e ragazze che non devono essere lasciati soli”.

