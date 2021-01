Aranova, Calcaterra: “Severini distratto, noi i primi a chiedere l’intervento di Anas”

Fiumicino – “L’amministrazione Montino è stata la prima a chiedere, con forza, un intervento di Anas per la messa in sicurezza dell’incrocio di Aranova sull’Aurelia. Non solo l’ha chiesto, ma da quell’azione è venuto fuori un progetto e dei finanziamenti perché finalmente si risolva il problema (leggi qui). Il consigliere Severini deve essersi distratto o forse non conosce bene gli strumenti a disposizione dei consiglieri comunali, se ora annuncia una question time”. Lo dichiara Stefano Calcaterra, capogruppo del Pd in consiglio comunale.

“Come Partito Democratico proporremo, invece, una mozione congiunta, che porti le firme di tutti i gruppi consiliari – spiega Calcaterra -. Un’azione che rafforzi e supporti quanto l’amministrazione sta già facendo per spingere Anas ad accelerare i tempi. Perché, vale la pena ricordarlo, intervenire sull’Aurelia è compito di Anas, non del Comune”.

“I cittadini hanno bisogno di risposte, non di strumentalizzazioni – conclude Calcaterra -. Se Severini ha davvero a cuore la soluzione del problema, lo invitiamo a firmare la nostra mozione”.

