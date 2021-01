Cantieri nelle scuole di Fiumicino: l’assessore Caroccia fa il punto sui lavori

Fiumicino – “Malgrado il rallentamento dovuto al Covid-19, le opere e i lavori pubblici a Fiumicino vanno avanti“. Lo fa sapere l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia, che passa poi ad elencare i cantieri oramai conclusi e quelli in fase di arrivo: “In primo piano la nuova scuola in via Coni Zugna e la nuova palestra in via del Faro, opere fondamentali: i lavori sono terminati e nei prossimi giorni saranno inaugurati. Restando sempre sulle scuole, sono in ultimazione in diversi istituti del territorio la sistemazione e l’ammodernamento delle aree esterne e delle zone d’ombra“.

“Inoltre, ad Aranova e in modo parziale alla materna di Focene sono in fase di ultimazione la sostituzione degli infissi. In molte scuole si stanno completando poi i lavori di revisione degli impianti antincendio ed elettrici. In diversi plessi, oltre alla manutenzione straordinaria, procede la sistemazione delle aree di copertura”, prosegue l’assessore.

“Continua anche il cantiere per la realizzazione della nuova area in via della Foce Micina, dove sarà spostato il mercato del sabato e il capolinea bus – aggiunge Caroccia -. Nei prossimi giorni saranno poi conclusi i lavori di sistemazione e ottimizzazione del parcheggio presso la Casa della Salute di Palidoro, che potrà così essere consegnato alla Asl per la conseguente apertura”.

“Stanno inoltre proseguendo i lavori di nuovi punti di illuminazione pubblica sul territorio e di asfaltatura delle strade, oltre alla creazione di nuovi pozzetti drenanti per smaltire le acque piovane. Proseguono celermente anche i lavori di ammodernamento di via Torre Clementina, del lungomare della Salute e della nuova pista ciclabile in direzione di Parco Leonardo, direzione Roma. L’impegno è massimo”, conclude l’assessore Caroccia.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino