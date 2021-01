Fiumicino, Zorzi: “Fuori luogo le dichiarazioni di Baccini”

Fiumicino – “Se Baccini con le sue dichiarazione crede di avere attaccato il sindaco e l’amministrazione comunale o è in malafede o ha drasticamente sbagliato obiettivo“. Lo dichiara il presidente della Commissione attività produttive, Fabio Zorzi.

“Ironizzare sulla professionalità di chi ha ormeggiato il barcone a ridosso del Ponte 2 Giugno, significa non avere rispetto per professionisti che ogni giorno lavorano in mare rischiando la vita – spiega Zorzi – e che si sono messi a disposizione per tamponare un problema che da tempo l’amministrazione porta all’attenzione delle autorità competenti.

“Quando qualche giorno fa il barcone si è staccato urtando il Ponte – prosegue il presidente -, sono intervenuti uomini della pesca locale e operatori del porto, oltre al personale della Capitaneria, non certo personale del Comune che non avrebbe avuto competenza a farlo”.

“Speriamo che Baccini si ravveda e chieda scusa per avere usato quanto accaduto oggi per attaccare l’amministrazione comunale, che non ha neanche responsabilità sulla vicenda, riuscendo, invece, a colpire gli operatori del porto e la Capitaneria” conclude Zorzi.

