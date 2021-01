Fiumicino – L’impatto è stato fortissimo, ed è l’ennesimo incidente che accade all’incrocio “maledetto” presso lo svincolo di ingresso ad Aranova dall’Aurelia.

Questa mattina, per cause in corso di accertamento, una Bmw station vagon e una Yaris si sono scontrate. Sul posto incidente è intervenuta l’ambulanza, che ha caricato uno dei due guidatori.

“Siamo stanchi – tuona il consigliere Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme -. Sono anni che segnaliamo la pericolosità dello svincolo e sono anni che ci viene risposto che il progetto della rotonda utile a mettere in sicurezza la zona è pronto, approvato e in fase di definizione. Intanto però continuiamo a contare incidenti e feriti.

Giovedì 28 gennaio – prosegue Severini – nell’ambito di un consiglio straordinario convocato a via Portuense, presenterò una question time sul tema. E’ l’ennesimo atto amministrativo, per chiedere conto al Comune di cosa l’Anas – competente per i lavori – stia facendo.

Ma i cittadini sono pronti ad andare oltre ai formalismi amministrativi, e a scendere in strada per risolvere una volta per tutte quello che non rappresenta solo un problema di viabilità ma di sicurezza.

