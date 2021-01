Ladispoli, affidata la gestione del parco di Viale Europa: al via i lavori di riqualificazione

Ladispoli – “Nel programma amministrativo è stata dedicata una sezione alla riqualificazione delle aree verdi e, proprio per questo motivo, stiamo lavorando per dare alla Città spazi sicuri e rinnovati”. Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, ha annunciato una serie di iniziative volte alla valorizzazione delle aree verdi cittadine.

“Attraverso un bando di gara ai sensi del Codice degli Appalti – ha proseguito De Santis – il parco di Viale Europa è stato assegnato ad un operatore economico che si occuperà della gestione e della valorizzazione dell’area verde.

Un modello di gestione ambizioso – continua De Santis -, volto all’ottimizzazione dell’offerta al cittadino, attraverso un partenariato pubblico/privato. E’ bene sottolineare, a scanso di qualunque equivoco, che i giardini ‘De Simoni’ resteranno pubblici ed accessibili.

Al loro interno – conclude – ci saranno anche un punto ristoro e nuovi giochi e attrazioni che saranno curate dall’operatore economico. Nei giorni scorsi è stato firmato il contratto quindi è stata formalizzata la consegna del parco, per poter avviare i lavori”.

