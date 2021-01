Lorenzo Pellegrini e famiglia a messa in Vaticano, poi l’incontro con Papa Francesco

Città del Vaticano – Alla celebrata questa mattina nella basilica di San Pietro, all’Altare della Cattedra, in occasione della Domenica della Parola di Dio (leggi qui), era presente anche Lorenzo Pellegrini (proprio ieri autore del gol che in extremis ha dato ai giallorossi la vittoria per 4-3 contro lo Spezia leggi qui) con la famiglia che assieme a catechisti, cresimati, seminaristi, riceveranno alcune copie di un’edizione particolare della Bibbia in rappresentanza di varie categorie (lo scorso anno dal Papa c’erano Zaniolo e Zichichi leggi qui). Tra i banchi c’è anche una persona non vedente a cui sarà consegnato il Vangelo di Marco in braille.

Al termine della Messa, Pellegrini ha ricevuto una copia di un’edizione particolare della Bibbia realizzata per l’occasione, che è stata consegnata a otto rappresentanti di diverse categorie, ed è stato ricevuto in privato da Papa Francesco in Casa Santa Marta, dove è rimasto bloccato a causa della sciatica (leggi qui).

(Il Faro online) Foto © Vatican Media

