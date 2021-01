Orgoglio Cittadino, Ritondale: “Far acquisire la residenza ai cittadini di Fiumara”

Fiumicino – “Abbiamo iniziato un progetto che desse forza alle problematiche delle famiglie”. A parlare è Vincenzo Ritondale, presidente di Orgoglio Cittadino. “Fino ad oggi – prosegue – abbiamo aiutato tante persone che hanno aderito a questo comitato che si propone di rappresentare le mancanze che subiscono le famiglie di Fiumicino in questa e nelle prossime amministrazioni”.

“I primi obbiettivi che ci siamo prefissati – dice Ritondale – sono di far acquisire la residenza ai cittadini di Fiumara, a cui non gli è stata permessa finora, e far riconsegnare le case Ater ad alcuni cittadini dopo averle rese agibili.

Speriamo – conclude – che tanti altri cittadini possano avvicinarsi a questa nuova realtà perché unendoci siamo più forti”.

