Covid-19, Aurigemma (FdI): “Per il centro vaccinale, valutare il Palazzo dello Sport”

Regione Lazio – “Esprimiamo le nostre perplessità in merito alla proposta dell’amministratore delegato di Eur Spa alla regione Lazio, di utilizzare la Nuvola di Fuksas come centro principale per le vaccinazioni anti-covid”. Lo dichiara, in una nota stampa, il consigliere di Fratelli d’Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma.

“Riteniamo – prosegue il Consigliere Regionale – che il centro congressi in questione, soprattutto in vista di una ripartenza delle attività, possa rappresentare il motore per il rilancio del settore congressuale nazionale ed internazionale. La Nuvola può e deve essere un punto di riferimento per questo ambito”.

“Per tali motivi, – conclude Aurigemma – pensiamo che Eur Spa potrebbe proporre altre strutture di sua proprietà per il polo vaccinale: in questo senso si potrebbe valutare il Palazzo dello Sport, che tra l’altro ha un ampio parcheggio, è ben collegato con la metropolitana, oltre ad essere dotato di numerose entrate e uscite verso l’esterno”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Regione Lazio