Crisi di Governo: Giuseppe Conte domani al Quirinale per dimettersi

Roma – Giuseppe Conte in Consiglio dei Ministro e poi al Quirinale per dimettersi. Si terrà infatti domani mattina il Consiglio dei ministri dove il premier formalizzerà il suo passo indietro. All’ordine del giorno, infatti, ci saranno le dimissioni del presidente del Consiglio. Il premier salirà poi al Colle.

“E’ convocato per domani mattina alle ore 9 il Consiglio dei ministri nel corso del quale il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, comunicherà ai ministri la volontà di recarsi al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni. A seguire, il presidente Conte si recherà dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella“. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi.

“Pd non ha chiesto a Conte di andare al Colle”

Il capo delegazione del Pd, Dario Franceschini, ha convocato – a quanto si apprende – una riunione dei ministri dem a cui partecipa anche il segretario Nicola Zingaretti. “Il Pd non ha chiesto e non sta chiedendo a Conte di andare al Quirinale”. E’ quanto si riferisce da fonti dem. Il percorso resta quello indicato stamattina dal segretario Nicola Zingaretti ovvero quello di verificare se ci sono le condizioni per una base parlamentare ampia con programma autorevole.

La strada, dicono le stesse fonti dem, è quella indicata in questi giorni e nelle ultime ore dal segretario e da Andrea Orlando e che passa “per un governo autorevole, europeista e in grado di affrontare i problemi facendo un appello alla responsabilità a tutti”. (fonte Adnkronos)