Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La vasta e dinamica circolazione vorticosa che caratterizzerà il tempo su scala europea nel weekend si farà sentire anche con l’inizio della prossima settimana fino alle latitudini mediterranee. L’ennesima perturbazione della serie che giungerà sulle Alpi occidentali domenica sera si porterà rapidamente nel corso di lunedì su parte del Nordest e soprattutto sulle regioni centro-meridionali (specie tirreniche), per poi scivolare rapidamente verso il Meridione, seguendo di fatto le orme dei fronti precedenti. Al suo seguito però cercherà di rimontare un campo anticiclonico dall’Europa sudoccidentale che riporterà maggior stabilità da martedì, anche se l’ingresso di correnti settentrionali favoriranno l’afflusso di aria più fredda sullo Stivale. Nuove perturbazioni atlantiche saranno però in agguato dalla metà della settimana, anche se dovranno fare i conti con l’alta pressione che, nel frattempo, cercherà di insediarsi alle latitudini mediterranee. Saranno quindi i settori alpini e quelli tirrenici a risentire dei loro effetti, in quanto esposti alle correnti occidentali. Vediamo nel dettaglio:

METEO LUNEDÌ 25 GENNAIO. Qualche rovescio ad inizio giornata su Nordest ed Emilia, in attenuazione col passare delle ore, fiocchi anche sulle Alpi centro-occidentali ma limitatamente ai settori di confine, fino a quote basse. L’instabilità si concentrerà piuttosto sulle regioni tirreniche con piogge e rovesci che al mattino interesseranno soprattutto la Toscana, poi in giornata Lazio, basso Tirreno e Sicilia e con neve fino a quote collinari sulla dorsale tosco-emiliana. Nel corso della giornata schiarite in avanzamento dalla Toscana al Lazio e in serata alla Campania. Fenomeni in arrivo anche sul versante adriatico, seppur in forma un po’ più debole, a fine giornata fin sul comparto ionico. Temperature in diminuzione soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, dove comincerà ad affluire aria fredda dal Nord Europa. Venti forti inizialmente occidentali, tendenti a divenire di Maestrale in giornata.

METEO MARTEDÌ 26 GENNAIO: Aria piuttosto fredda continuerà ad affluire sull’Italia anche nella giornata di martedì causando un ulteriore calo delle temperature e qualche residuo fenomeno al Sud, nevoso fino a quote collinari mentre altrove la rimonta di un campo di alta pressione garantirà condizioni di tempo soleggiato ma spesso gelido al primo mattino con temperature sottozero al Nord e su buona parte delle zone interne del Centro.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: Di nuovo una giornata instabile, con piogge sparse maggiormente concentrate sulle aree appenniniche ed interne di Toscana e Lazio. Temperature in calo, specie in quota per l’ingresso di correnti più fredde, che favoriranno il ritorno della neve a quote più basse, localmente a partire dai 600-700m sulla Toscana appenninica ed Umbria settentrionale. Venti dapprima moderati da ovest-sudovest, in particolare lungo le aree costiere, in rotazione nel corso della giornata da nord, in prevalenza deboli con rinforzi sulla Maremma, alto Lazio e crinali appenninici. Mare molto mosso o agitato.

MARTEDI’: torna a splendere il sole sulle regioni centrali tirreniche, per una giornata con cieli sereni e tersi. Temperature in calo nei valori minimi, con gelate diffuse anche in pianura, intense sulle valle appenniniche. Venti deboli tra NE e SO. Mari mossi.

Commento del previsore Lazio

Lunedì è atteso un nuovo rapido peggioramento con occasione per nuovi rovesci e locali temporali in movimento dalla Toscana verso l’Umbria, neve in Appennino fino a 500-600m di quota. Martedì netto miglioramento con cieli sereni e tersi, si segnalano gelate, diffuse sulle zone interne, intense sulle valli appenniniche. Tempo buono anche mercoledì, seppur con cieli solcati da velature a tratti anche spesse. Nuovo peggioramento in vista per giovedì. Seguite tutti gli aggiornamenti sul sito.

