Santa Marinella, cane abbandonato in casa abbaia per 4 giorni, salvato dai pompieri

Santa Marinella – Abbaiava disperato da 4 giorni: è stato il cane a richiamare l’attenzione dei vicini che hanno allertato i Vigili del Fuoco di Civitavecchia per una chiamata di soccorso a persona, nel comune di Santa Marinella.

Alle ore 16:00 circa, infatti, gli uomini della Bonifazi si sono recati in via dei Garofani, dove alcuni vicini, allarmati dal continuo abbaiare del cane, hanno pensato di telefonare alla padrona che abitava la dependance dello stabile senza ricevere risposta.

La struttura era abitata da una donna di nazionalità straniera, badante dell’anziano papà dei proprietari. A seguito del decesso del l’anziano signore, i figli hanno concesso a questa signora di rimanere, come ospite, in quella casa, fino a che non avesse trovato altra sistemazione.

Dopo molti tentativi di rintracciare l’inquilina andati vani, i vicini preoccupati, hanno chiamato i soccorsi allertando i Vigili del fuoco, che arrivati tempestivamente sul posto, sono entrati dalla finestra dell’appartamento al piano terra aspettandosi di trovare la padrona del cane in pericolo di vita. Invece lo scenario postosi davanti ai vigili del fuoco era completamente diverso.

In casa c’era soltanto il cane, stremato dal continuo abbaiare richiedendo aiuto da circa quattro giorni. Immediatamente i Vigili del fuoco hanno soccorso il cane le lo hanno affidato alle cure dei padroni dello stabile. Grazie al rapido intervento dei Vvf si è evitato il peggio al povero cane lasciato in casa per tutto quel tempo. Sul posto erano presenti i Carabinieri di Santa Marinella.