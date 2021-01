Semaforo e autovelox sull’Aurelia fuori uso: pericolo a Torrimpietra

Fiumicino – “Il semaforo in via Aurelia, all’altezza di via Ottaviano Petrucci è fuori uso da questa mattina“. Lo comunica l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia. “Anche l’autovelox lì vicino è senza corrente. Sul posto – spiega – sono presenti i tecnici di Engie, la società incaricata dal Comune, che hanno effettuato tutte le verifiche essenziali e appurato che persiste un guasto alla rete Enel. I referenti sono stati prontamente chiamati dagli operatori presenti sul posto, ma ancora non sono intervenuti per ridare corrente al sistema semaforico. Anche la sala operativa della Polizia locale è stata allertata e una pattuglia dei vigili sarà posizionata sul posto per regolamentare il flusso veicolare, visto il punto nevralgico interessato”.

