Consultazioni al Quirinale: mondo della politica in fibrillazione

Roma – Sono ore concitate e la politica è in fibrillazione. “Siamo e restiamo al fianco del Presidente Giuseppe Conte, che ringraziamo per l’enorme contributo che ha dato al Paese e che, ne siamo certi, può ancora dare. Riteniamo che sia l’unica persona che in questa fase storica possa rappresentare la sintesi e il collante di questa maggioranza” scrive su Facebook il capo politico del M5S Vito Crimi.

“L’Italia deve reagire in fretta. È il momento della verità, in queste ore capiremo chi difende e ama la Nazione e chi invece pensa solo al proprio tornaconto” sottolinea in un post il ministro degli Esteri Luigi Di Maio

Alla Camera intanto si svolge il vertice del centrodestra. Al tavolo i leader di Lega, FdI e Fi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Silvio Berlusconi è collegato da remoto. Con loro i rappresentanti delle formazioni centriste, tra cui l’Udc Antonio De Poli. A quanto si apprende tra i temi da affrontare anche le consultazioni al Quirinale, con la scelta di andare in unica delegazione del centrodestra o no.

Mentre si terrà domani l’assemblea dei gruppi con Matteo Renzi. Lo si apprende da fonti di Italia Viva. “Da parte nostra non c’è nessun veto”, si ribadisce tra i renziani. Così come sottolinea Ettore Rosato a Rainews: “Conte? Noi mai abbiamo messo veti su nessuno. Non lo abbiamo fatto a dicembre, né in aula quando ci siamo astenuti e non lo facciamo neanche adesso”. Ma, aggiunge, “serve un governo più solido”. (fonte Adnkronos)