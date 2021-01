Furti al supermercato di Terracina, fermate 3 donne: una era destinataria di un ordine di carcerazione

Terracina – Nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Terracina hanno tratto in arresto una giovane donna su cui gravava un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura dei Minori di Roma per reati contro il patrimonio.

Durante il servizio di controllo del territorio, i poliziotti transitavano davanti un supermercato cittadino, ove di recente erano stati consumati numerosi furti e nel parcheggio attiguo hanno notato tre donne che, alla vista dell’auto della Polizia, hanno cercato di nascondersi tra i veicoli in sosta.

Gli agenti sono riusciti però a fermarle e identificarle: a carico della maggiore delle tre, una ventiquattrenne nata a Roma ma residente ad Aprilia, è emersa la pendenza di un ordine di carcerazione motivo per cui, al termine delle operazioni di rito, la donna è stata associata presso la Casa Circondariale di Roma – Rebibbia.

Le altre due, poco più che maggiorenni e risultate residenti ad Aprilia e Roma, sono state allontanate da Terracina con Foglio di via obbligatorio.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

