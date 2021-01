Città del Vaticano – “Questo pomeriggio il Santo Padre Francesco si è recato nella chiesa di Maria Regina della Famiglia nel Palazzo del Governatorato per i funerali del suo medico personale, il prof. Fabrizio Soccorsi, celebrati da Sua Eminenza il Card. Pietro Parolin”. Lo rende noto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Soccorsi era ricoverato al Gemelli per una patologia oncologica. Il decesso è però avvenuto per complicazioni dovute al Covid-19. Il Papa, con ancora qualche acciacco dovuto alla sciatica che lo ha costretto a rinunciare alle celebrazioni di questi giorni (leggi qui), ha voluto così dimostrare la sua vicinanza e affetto ai familiari del suo medico personale.

