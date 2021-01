Roma – Un altro autobus in fiamme a Roma: è accaduto nella serata di oggi, mercoledì 27 gennaio in via Casilina 1583, all’incrocio con via del Torraccio di Torrenova (Tor Bella Monaca). Immediato sul posto l’intervento dei Vigili del Fuoco, intervenuti con un’autobotte. A prendere fuoco un mezzo dell’Atac della linea 506. La vettura, completamente avvolta dalle fiamme, è andata distrutta. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto anche la Polizia Locale di Roma Capitale per gli accertamenti di rito.

