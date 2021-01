Anzio, via ai lavori per i nuovi marciapiedi lungo la Via Nettunense

Anzio – “A breve, completata la documentazione propedeutica all’affidamento dei lavori, sarà aperto il cantiere per la realizzazione dei marciapiedi lungo la Nettunense, al quartiere Falasche, a partire dalla rotatoria in direzione Anzio.

Si tratta del primo stralcio dei lavori, che prevedono un investimento pari a 291.000,00 euro, al quale seguirà il secondo stralcio dell’opera, con un ulteriore investimento pari a 400.000,00 euro. Quanto prima, inoltre, contiamo di ultimare la realizzazione del manto stradale lungo Via Jenne, nel tratto in direzione Via di Villa Claudia”.

Lo comunica il Presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Anzio, Aristodemo Lauri, in riferimento alla prossima apertura dei cantieri al Quartiere Falasche ed all’incontro, di ieri pomeriggio, con il Sindaco, Candido De Angelis, per fare il punto della situazione sui lavori della commissione e sugli obiettivi a breve termine dell’Amministrazione Comunale.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Anzio