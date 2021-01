Casellati e Fico al Quirinale per le consultazioni: “Siamo tutti al lavoro per il bene del Paese”

Roma - La crisi di governo entra nel vivo. Dopo la salita al Colle per le dimissioni del premier Giuseppe Conte (leggi qui), iniziano oggi le consultazioni al Quirinale, dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato la presidente del Senato Elisabetta Casellati e quindi, dalle 18, il presidente della Camera Roberto Fico. Il Capo dello Stato sentirà quindi telefonicamente il suo predecessore, Giorgio Napolitano.

"Devo dare purtroppo un dispiacere ai fan della famosa porta - ha annunciato su Twitter il portavoce del capo dello Stato Giovanni Grasso -. La Sala della Loggia è chiusa per lavori di restauro e le dichiarazioni delle delegazioni si terranno nel Salone delle Feste".

Devo dare purtroppo un dispiacere ai fan della famosa Porta. La Sala della Loggia è chiusa per lavori di restauro e le dichiarazioni delle delegazioni si terranno nel Salone delle Feste... https://t.co/ceTKPiYQ1y — giovanni grasso (@_giovannigrasso) January 26, 2021

Prima dell'avvio delle consultazioni, Mattarella ha rivolto un breve saluto ai giornalisti passando per il Salone delle Feste dove si svolgeranno le dichiarazioni delle varie delegazioni, per rispettare le norme richieste dall'emergenza epidemiologica. "Ne approfitto per augurarvi buon lavoro - ha affermato il Capo dello Stato -, è una situazione particolare, ma siamo nel salone delle Feste".

L'incontro con Casellati e Fico

Il colloquio di Mattarella e Casellati è durato circa mezz'ora. Nessuna dichiarazione da parte della presidente del Senato.

"Siamo tutti al lavoro per il bene del Paese", ha invece detto il presidente della Camera, Roberto Fico, al termine del colloquio con il presidente della Repubblica durato una trentina di minuti.

Il calendario delle consultazioni

Giovedì 28, invece, al Colle alle 10 è atteso Gruppo Parlamentare 'Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)' del Senato, mentre alle 10.30-12.30 e 16.00-16.45 è fissato l'incontro con i rappresentanti dei gruppi Misti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il neonato Gruppo Europeisti-Maie-Cd, costituitosi al Senato, verrà ricevuto alle 11.50 dal Presidente della Repubblica.

Nel pomeriggio, alle 16.45, sarà la volta del Gruppo Parlamentare 'Liberi e Uguali' della Camera dei deputati. Alle ore 17.30, quindi, i Gruppi Parlamentari Italia Viva – PSI del Senato della Repubblica e Italia Viva della Camera dei deputati. Alle ore 18.30 i Gruppi Parlamentari 'Partito Democratico' del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Venerdì 29 gennaio le consultazioni inizieranno nel pomeriggio, alle 16, con la delegazione del centrodestra (Gruppi Parlamentari 'Fratelli d'Italia' del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati Gruppi Parlamentari 'Forza Italia – Berlusconi Presidente - UDC' del Senato della Repubblica e 'Forza Italia Berlusconi Presidente' della Camera dei deputati Gruppi Parlamentari 'Lega – Salvini Premier' del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, Rappresentanti delle componenti 'Idea e Cambiamo' del Gruppo Misto del Senato della Repubblica e 'Noi con l’Italia – USEI – e Cambiamo' del Gruppo Misto della Camera dei deputati). Ultimo appuntamento quindi alle ore 17 con i Gruppi Parlamentari 'Movimento 5 Stelle' del Senato e della Camera. (fonte Adnkronos, foto Ufficio Stampa Quirinale)