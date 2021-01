Covid, Tripodi (Lega): ”Bene la mozione per vaccini prioritari anche a Caregiver”

Regione Lazio – ”Anche il caregiver familiare deve essere inserito tra le categorie prioritarie nel piano regionale della vaccinazione” – Lo dice Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, promotore della mozione approvata questa mattina dall’assemblea.

”Si tratta di una figura essenziale – spiega Tripodi – che a titolo gratuito e fuori dall’ambito professionale si occupa dell’assistenza di un figlio, genitore o altro familiare disabile o che comunque non sia autosufficiente. Oltre a vivere a stretto contatto con soggetti a rischio in quanto spesso immuto depressi o comunque fragili, i caregiver si trovano quotidianamente a contatto con diversi operatori socio sanitari che prestano servizio presso i loro domicili, anche perché ogni famiglia entra settimanalmente in contatto con almeno sette infermieri, che a loro volta visitano svariati pazienti. Dalle istituzioni arriva un segnale chiaro a salvaguardia delle persone più fragili” – conclude il capogruppo regionale della Lega.

