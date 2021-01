“Don Chisciotte della Mancia”… in 5 minuti!

“Don Chisciotte della Mancia” è considerato il primo romanzo del mondo moderno per aver rivoluzionato schemi e forme del romanzo tradizionale. La vicenda principale è costituita dalla narrazione dei viaggi e delle avventure del protagonista, che si inseriscono nella trama principale con molti episodi, vere e proprie novelle all’interno del romanzo stesso.

La storia di Alonso, nobile spagnolo che si improvvisa cavaliere rendendo involontariamente comica ogni sua impresa, è entrata nella storia della letteratura a pieno titolo e ha richiesto ben vent’anni di lavoro per definire i suoi personaggi principali: Don Chisciotte, un uomo di buon cuore, molto colto nonostante la sua follia; Sancho Panza, un contadino che segue il nobiluomo nella speranza di arricchirsi, ma che poi si affeziona davvero a lui e rappresenta la parte razionale della coppia; Dulcinea, la dama di cui Don Chisciotte si innamora.

Miguel de Cervantes (Alcalá de Henares 29 settembre 1547 – Madrid 1616), uno dei più grandi scrittori vissuti a cavallo del Cinquecento e del Seicento. Ha condotto una vita avventurosa facendo mestieri che ben poco avevano a che fare con la scrittura e di più con la pubblica amministrazione. È stato militare in Italia, partecipando anche alla battaglia di Lepanto dove ha perso l’uso della mano sinistra, e addirittura passando 5 anni prigioniero dei turchi. Noto per il suo capolavoro Don Chisciotte della Mancia, fu tuttavia un notevole scrittore anche di racconti brevi, per qualità letteraria a livello dello stesso Don Chisciotte.

Il Progetto

Mini clip pubblicate dalla piattaforma culturale Direzione Itaca nel suo canale Youtube e Facebook, alla voce “Un libro in 5 minuti”, che vede Gianni Caruso (l’organizzatore del rinomato “Premio Poesia Città di Fiumicino”) ideatore e protagonista vocale di questa originale biblioteca virtuale. Un’idea che riteniamo un modo intelligente e veloce per avvicinare le persone alla conoscenza delle più grandi opere letterarie.

