Fiumicino, Alessio Berardo vittima di un’aggressione

++Fiumicino . L’episodio risale a qualche giorni fa, ma per la formalizzazione della denuncia si aspettato l’esito di alcuni esami medici. Alessio Berardo, personaggio conosciuto a Fiumicino e impegnato in politica, ha subito un’aggressione con pugni per motivi inerenti alcune delle sue attività di imprenditore limitrofe al comune di Fiumicino.

L’aggressione dunque non ha uno sfondo politico, ma va ricondotta a dissapori rispetto ad attività personali. Un “chiarimento – così racconta Berardo nella denuncia – degenerato in lite e poi in un’aggressione”, che lo ha visto ricorrere più volte alle cure dei medici.