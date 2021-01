Latina, auto distrutta dalle fiamme in via Giordano

Latina – Poco prima delle 5 di questa mattina, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Capoluogo in via Giordano a seguito segnalazioni di un incendio auto.

Sul posto la squadra territoriale VVF di Latina ha constato la presenza di una vettura, parcheggiata a bordo strada, completamente avvolta dalle fiamme.

Subito i soccorritori hanno iniziato le operazioni di spegnimento utili a non far propagare l’incendio.

Successivamente, in collaborazione la Polizia di Stato, il personale dei Vigili del Fuoco ha cercato di risalire alle cause del rogo che, al momento, non si sono potute accertare.

Non si registrano persone coinvolte.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Latina