Ostia, la carcassa di una pecora trascinata a riva dalla mareggiata

Ostia – Macabro ritrovamento sul litorale romano, dove la carcassa di una pecora è stata ritrovata sulla spiaggia di Ostia dopo la mareggiata. Il cadavere dell’animale, come si vede nelle foto e nei video segnalati alla nostra redazione da Diego Fenicchia, è stato spinto dal mare sulla spiaggia libera Bahia. Probabilmente caduto nel Tevere in piena, il corpo dell’animale è arrivato in mare assieme a tanti altri rifiuti, come denunciato anche dal Sindaco di Fiumicino nello scorse ore (leggi qui).

