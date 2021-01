Tari, la mozione di Fratelli d’Italia Ardea: “Stop agli avvisi di pagamento”

Ardea – “Questo è un periodo drammatico, sia dal punto di vista sanitario che in termini economici. Sono numerose le piccole e medie imprese, attività, che vedono a serio rischio il proprio futuro. Alcune, purtroppo, hanno già chiuso”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri di Fratelli d’Italia del comune di Ardea Riccardo Iotti, Raffaella Neocliti, Edelvais Ludovici.

“Molte – proseguono i Consiglieri -, invece, stanno provando a sopravvivere ma stanno incontrando grandissimi problemi per il pagamento delle bollette varie. Adesso, l’ufficio tributi del comune di Ardea ha emesso avvisi di pagamento riguardanti la Tari dell’anno 2015: proprio in considerazione della dura realtà che abbiamo descritto, abbiamo presentato come gruppo di Fratelli d’Italia una mozione proprio per stimolare la giunta a sospendere gli avvisi di pagamento della Tari relativi al 2015.

Abbiamo presentato questa mozione – concludono i Consiglieri -, da portare al prossimo consiglio dove poter chiedere a tutta l’aula di esprimersi su un tema molto sentito come questo. Sarebbe un gesto di sensibilità, volto a fornire un sostegno concreto alle istanze dei cittadini e dei tantissimi lavoratori, che stanno attraversando una fase davvero complessa”.

