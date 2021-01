Uomo investito da un treno alla stazione Lido Centro: caos sulla Roma-Lido

Ostia – Momenti di paura nella mattina di mercoledì 27 gennaio a Ostia, dove un uomo è stato investito da un treno della metropolitana Roma-Lido nella stazione Lido Centro. Gravemente ferito, è stato trasportato in eliambulanza al San Camillo di Roma dopo essere stato soccorso dai Vigili del Fuoco che lo hanno subito affidato al personale sanitario del 118. Per diverse ore la stazione Lido Centro è rimasta chiusa, con l’attivazione dei bus sostitutivi nella tratta Colombo-Acilia (mentre è rimasta regolare la tratta Acilia-Porta San Paolo in entrambe le direzioni) per permettere i rilievi di rito alle forze dell’ordine accorse sul posto. Resta infatti da accertare la dinamica: non è chiaro se l’uomo si sia gettato o è rimasto vittima di un incidente. Sul fatto indagano i carabinieri.

