Ardea, concorsi per nuove assunzioni al Comune: ecco dove e quando si svolgeranno

Ardea – “In questi mesi molti cittadini mi hanno chiesto informazioni sull’avanzamento dei concorsi comunali aperti alla fine dello scorso anno. Come sapete, il Covid ha bloccato i concorsi pubblici e naturalmente anche il nostro comune è stato impattato dai provvedimenti restrittivi emessi dal Governo”. Così in una nota l’Assessore Alessandro Possidoni.

“Fortunatamente, circa due settimane fa, nuovi provvedimenti hanno permesso di riattivare gli iter concorsuali, seguendo le direttive indicate in termini di sicurezza Covid. Pertanto, sul sito del Comune di Ardea, nella sezione ‘Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso’, troverete i diari delle prove di preselezione che si terranno a partire dal 18 febbraio“.

“In particolare: il 18 febbraio categoria C1-Istruttore contabile; 19 febbraio categoria D1- Istruttore direttivo amministrativo; 22-23 febbraio categoria C1- Istruttore amministrativo”.

“Le prove preselettive si svolgeranno in aula consiliare, in gruppi di 30, seguendo quanto indicato nelle prescrizioni anti-Covid allegate ai diari di preselezione pubblicati sul sito del comune di Ardea. Nei prossimi giorni pubblicheremo le date di convocazione degli altri concorsi. Tutti gli aggiornamenti verranno pubblicati sul sito del comune di Ardea, anche sui nostri canali Facebook e Telegram.

Sono davvero soddisfatto – conclude Possidoni – del lavoro svolto dai dipendenti dell’Ufficio Personale che si sono immediatamente attivati per portare avanti l’iter concorsuale. Questi concorsi sono fondamentali per il nostro Comune dal momento che ci permetteranno di assumere nuove persone e di collocarle in uffici decisamente sotto-organico. Andiamo avanti”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea