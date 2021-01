Asilo nido, Mattia (PD): “Previsti 500 milioni di euro per finanziare nuove strutture”

Regione Lazio – “Bene l’avviso pubblico pubblicato dalla Giunta regionale che con 6 milioni di euro (leggi qui) va a sostenere le famiglie nell’accesso ai servizi educativi con bonus abbattimento rette fino a 337 euro. Un segnale importante anche la previsione, all’interno del piano #nextgenerationlazio di un piano straordinario da 500 milioni di euro per finanziare nuove strutture in tutto il territorio regionale” così in una nota Eleonora Mattia, Presidente Commissione scuola in Consiglio Regionale del Lazio.

“Il Lazio già in estate ha mostrato la giusta sensibilità – prosegue la Presidente – sul tema dei servizi educativi con l’approvazione della legge regionale 7/2020, la prima in Italia ad attuare il sistema integrato di educazione istruzione sulla fascia 0-6 anni, puntando su qualità, innovazione e forti investimenti a sostegno delle famiglie e della genitorialità. La pandemia ci ha mostrato l’importanza di una solita rete di welfare di supporto e i servizi educativi si inseriscono nelle nostre città come presidi sociali, dove i bambini e le bambine sono al centro, con il loro diritto alla crescita sana ed equilibrata, all’educazione e al futuro”.

“Come dimostrano numerosi studi – conclude Mattia – frequentare il nido aumenta le possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita in futuro e in un momento in cui le fragilità e le marginalità sono così evidenti, puntare sullo 0/6 significa investire sul contrasto alle disuguaglianze e sulle speranze delle nuove generazioni”.

