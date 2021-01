Barboncino e Scottish Fold: il cane e il gatto del 2021

Animali – “Barboncino, Golden Retriver e Pastore tedesco tra i cani, Scottish Fold, Gatto del Bengala e British Shorthair tra i gatti. Saranno queste le razze preferite nel nostro Paese nel 2021″. Lo dichiara, in una nota stampa, Wamiz il webmedia sugli animali da compagnia.

“Taglie, razze e colori a parte, – spiega – tutti i “saranno famosi ” del 2021 sono accomunati da una caratteristica, la spiccata socialità. Il Covid-19 ha messo in evidenza quanto è bello condividere la quotidianità con un amico a quattro zampe? Sicuramente, e – in più – quanto è importante che l’amico in questione sia di buon carattere, festoso ed equilibrato.

La previsione per il 2021 viene dall‘incrocio tra i dati delle razze canine e feline più cercate nel 2020 su www.wamiz.it e su Google in Italia, utilizzate per individuare le tendenze per l’anno appena iniziato. Insomma, il presupposto di base è semplice: chi cerca, legge e approfondisce è animato da qualcosa in più della semplice curiosità. Nel caso degli amici pelosi, la prospettiva è quella dell’acquisto o dell’adozione, una soluzione quest’ultima sempre raccomandata da noi di Wamiz”.

Il Barboncino primo dei “most loved” di sempre

“È intelligente, vivace, adattabile e amorevole – spiega Wamiz -. E in più è anallergico e non perde il pelo. Ecco spiegato, in estrema sintesi, il successo del barboncino: una razza presente in quattro varianti in base alla taglia, dal piccolissimo ‘toy’ al ‘gigante’ e che su Google ha totalizzato oltre 90.500 ricerche mirate nell’anno passato.

Seguono nella classifica delle razze canine più cercate due grandi classici: il super giocherellone Golden Retriever, al quinto posto secondo l’Ente Nazionale Cinofilia Italiana tra i cani di razza più comuni nel nostro Paese, e il Pastore Tedesco, la cui estrema intelligenza lo rende un eccezionale cane da compagnia, lavoro, servizio e protezione, che su Google registra più di 90.000 ricerche come parola chiave”.

Scottish Fold, tenerezza coi baffi

“Su nostro sito – sottolinea Wamiz – ci sono schede su tutte le principali razze di cani e gatti, In questa specie di enciclopedia, la voce più cercata, senza distinzioni tra felini e non, è quella relativa allo Scottish Fold, gatto di origine scozzese inconfondibile per le orecchie ripiegate in avanti a causa di una mutazione genetica spontanea. Il risultato? Un musetto tondo tondo, che ispira la tenerezza del più morbido dei peluche. Aspetto fisico a parte, lo Scottish Fold ama la compagnia ma è comunque indipendente e, in più, tende a miagolare poco.

Sono il Gatto del Bengala e il British Shorthair le razze feline rispettivamente al secondo e terzo posto nelle ricerche. Il primo ha un manto simile a quello del leopardo, ma sotto tanta maestosità nasconde un’indole estremamente giocherellona. Il secondo, da non confondere con il Certosino per il comune colore grigio e il pelo fitto e morbido, è il re delle coccole e della vita in famiglia.

Razze a parte, insieme! E nel rapporto di 1:1

L’obiettivo di Wamiz è trovare una casa a tutti i pelosi in cerca di amore, perché in fondo, nonostante le infinite differenze, non c’è razza, pelo o colore che tenga. E poi, chi l’ha detto che nei canili, nei gattili e nei rifugi non si possano trovare amici a quattro zampe di razza? Attenzione, però: un’adozione è per sempre.

Nel nostro Paese, secondo il report Assalco -Zoomark 2020, nel 2019 erano presenti 60,27 milioni di animali d’affezione. Il rapporto tra gli animali da compagnia e la popolazione residente in Italia, quindi, è di 1:1 (secondo l’Istat 60,32 milioni di individui).

Chi è Wamiz?

Wamiz è il webmedia numero uno in Europa sugli animali di compagnia. È presente in Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito e Polonia, con siti nazionali, e complessivamente totalizza 36 milioni di visite ogni mese.

Da dove viene il nome Wamiz? Semplice: WA = waf (il «bau» dei cani francesi), AMI = amico, MI = miao. Et voilà Wamiz!

Wamiz ha preso il via nel 2009 grazie all’iniziativa di due amici d’infanzia, che oltre all’amore per gli animali condividono lo stesso nome: Adrien Ducousset e Adrien Magdelaine. Il progetto è nato con lo scopo di dar vita al portale di riferimento del mondo pet (con tutti i consigli per la scelta, la cura e l’educazione del proprio animale), un mondo raccontato però all’insegna dell’ottimismo, della speranza e del coinvolgimento. Tra gli obiettivi di Wamiz, “Pets at work”, ovvero gli animali da compagnia sul posto di lavoro insieme ai loro amici umani.

(Il Faro online)