Basta barriere architettoniche, l’appello di Futura al Comune di Latina

Latina – L’ associazione Futura di Latina da sempre attenta alla tematica dell’inclusione sociale rende noto che la Regione Lazio ha approvato i criteri per i contributi ai Comuni destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche e sollecita il Comune di Latina ad attivarsi in tal senso.

Il presidente dell’associazione Andrea Tiberi sottolinea: “Il problema della autonomia di movimento per le persone affette da disabilità è rappresentato spesso dalla presenza di barriere architettoniche nei luoghi urbani ed in particolare negli spazi ed edifici pubblici e purtroppo duole segnalare che la città di Latina ha ancora molti luoghi non accessibili.

L’accessibilità per tutti costituisce una chiave di reale inclusione per i soggetti in difficoltà, l’obiettivo di un’amministrazione è quello rendere più adatte e risorse territoriali alle esigenze di ogni persona.

Per questo invitiamo l’amministrazione comunale di Latina a rispondere all’avviso pubblico regionale che sarà a breve pubblicato sul Bollettino ufficiale che prevede l’erogazione di 10mila euro per i Comuni oltre i 20mila abitanti. Per contribuire a rendere Latina una città più accogliente, più ospitale e inclusiva”.

