Latina – Incendio nella zona industriale di Latina Scalo, dove questa notte i Vigili del Fuoco del Comando di Latina sono intervenuti per spegnere le fiamme all’interno di un’azienda chimica.

L’incendio è scaturito a causa di un mal funzionamento di una caldaia che produceva vapore provocando il surriscaldamento della coibentazione di una cisterna di olio diatermico.

Fondamentale il primo intervento della squadra antincendio aziendale che ha iniziato le operazioni di spegnimento, portate poi a termine dai pompieri di Latina che nel contempo hanno messo anche in sicurezza il sito.

