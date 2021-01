Cimitero Laurentino, l’ira di Cucunato: “Lavori di ampliamento fermi dal 2017”

Roma – “Sono mesi che chiediamo l’attivazione delle procedure per l’avvio e la ripresa dei lavori sul Cimitero Laurentino, ma il Municipio e il Campidoglio ad oggi sono ancora fermi”. E ‘ quanto si legge in una nota stampa di Piero Cucunato, Consigliere e Capogruppo Lega Salvini Premier al IX Municipio Roma Eur.

“Sono passati oramai diversi mesi – sottolinea Cucunato – dopo aver avanzato la richiesta in Consiglio e Commissione sul riavvio dei lavori di ampliamento fermi ormai dal 2017, presentando una proposta di mozione. Nel documento articolato in tutte le sue parti chiedevo al Presidente del Municipio e al Sindaco di attivare ogni azione amministrativa per ampliamento e la risoluzione delle problematiche legate alla carenza di spazi nel Cimitero.

“Ad oggi la situazione è ferma – continua nella nota il consigliere Cucunato – anzi è peggiorata, a seguito del Covid-19 siamo in piena emergenza per spazi. A nulla è valsa la convocazione dell’Ama in Commissione e in Consiglio Municipale per accelerare l’iter. Le motivazioni dello stop dei lavori furono la mancanza delle autorizzazioni preventive della sovraintendenza speciale archeologica belle arti e Paesaggio sull’area”.

“Questa motivazione oggi non regge più – conclude il Consigliere – soprattutto dopo che il progetto con le relative autorizzazioni approvate è stato consegnato al Campidoglio in data 30 ottobre 2020. Le parole e le promesse di questa amministrazione sul tema, non servono più, in questa emergenza e bisogna andare avanti con l’ampliamento. Per questo abbiamo sollecitato è chiesto che l’emergenza diventi priorità, non è rispettoso per le famiglie e per i defunti una situazione del genere, soprattutto in una società civile che si definisce tale”.

