Roma – La lunga liturgia delle consultazioni al Quirinale, tra partiti che invocano un Conte ter (leggi qui) e chi afferma che andare a votare in questo momento è sbagliato (leggi qui), scatena i social che prendono di mira il Presidente della Repubblica. Tra vignette satiriche e frasi goliardiche, Mattarella viene visto a tratti come un “salvatore della patria”, da molti altri come un anziano “in fuga” dal Colle perché stufo dei giochi di Palazzo e dei politici italiani. Grandi assenti di quest’anno la famosa porta della Loggia alla Vetrata e il divano della saletta attigua. La Loggia, infatti, è in restauro e il divano è stato rimpiazzato da enormi tavoli separati da plexiglass nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Di seguito la carrellata dei meme più divertente.

