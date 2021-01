Lotta all’erosione col Recovery Plan, mozione in Consiglio per Fiumicino comune capofila

Fiumicino – “Durante il Consiglio straordinario sul Recovery Plan di oggi è stata approvata all’unanimità da tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione presenti in aula una mozione per impegnare Sindaco e Giunta a utilizzare i fondi che arriveranno dall’Europa per progetti mirati alla tutela e alla salvaguardia del nostro territorio”. Lo dichiarano i capigruppo di maggioranza in Consiglio Comunale.

“Alla discussione di oggi in aula, molto proficua e partecipata, hanno partecipato, oltre al sindaco Montino e a tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione, anche l’assessore regionale alla Tutela del Territorio Mauro Alessandri, il senatore William De Vecchis, la consigliera regionale Michela Califano e il Presidente di Anci Lazio Riccardo Varone.

I fondi del Recovery Plan – spiegano – sono destinati al triennio 2021-2023 e hanno come destinazione proprio il rilancio dell’economia attraverso progetti di riforma strutturali, con particolare attenzione alla tutela del territorio e della risorsa idrica. Per questo abbiamo chiesto, visto che il Comune di Fiumicino queste problematicità le vive sulla propria pelle, che Sindaco e Giunta si facciano promotori presso l’Anci di un tavolo governativo che coinvolga direttamente i Comuni più esposti ai fenomeni di erosione e di fragilità idrogeologica e che Fiumicino abbia come capofila la possibilità di coordinare l’azione, al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano.

Con la mozione abbiamo chiesto a Sindaco e Giunta anche di implementare e adeguare le necessarie risorse a sostegno del piano regionale di Protezione civile, con particolare attenzione a tutte le aree del territorio comunale”.

