Nethex Care, l’Ugl: “Ministero e Aci devono rispettare la clausola sociale”

Roma – “Nell’incontro odierno tra una delegazione dell’Ugl Telecomunicazioni e una delegazione di Aci Infomobility, sulla situazione della commessa Cciss Viaggiare Informati e dei 21 operatori dipendenti di Nethex Care attualmente posti in Fis, sono state rivendicate nuovamente le istanze sindacali che vedono la necessità di garantire una continuità occupazionale a questi dipendenti”. E’ quanto dichiara Luigi Le Pera, segretario di Roma dell’Ugl Telecomunicazioni.

“Come già affermato nei giorni precedenti l’Ugl Telecomunicazioni non ritiene accettabile che una stazione appaltante come il Ministero dei Trasporti e un soggetto a partecipazione pubblica come Aci non possano trovare una soluzione positiva a questa situazione. Attendiamo che da parte di questi soggetti si mettano in atto le decisioni corrette e condivise affinché il principio della clausola sociale venga rispettato come avvenuto in altre situazioni. Non è accettabile che un soggetto societario come Aci, che vanta nell’ultimo bilancio di esercizio disponibile un utile netto di oltre 34 milioni di euro, permetta che questi lavoratori vedano il proprio posto di lavoro a rischio”, conclude Le Pera.