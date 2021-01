Rientro a scuola, l’Amministrazione di Pomezia incontra studenti e Dirigenti

Pomezia – Incontro virtuale con i Dirigenti scolastici degli istituti secondari di II grado IIS Copernico, IIS Largo Brodolini, Liceo Pascal, Liceo Picasso e i rappresentanti degli studenti. Presenti alla riunione il Sindaco Adriano Zuccalà e gli Assessori Miriam Delvecchio e Luca Tovalieri per fare il punto, ad una settimana dalla ripresa delle attività didattiche in classe, sull’attuale situazione e valutare insieme eventuali criticità.

Unanime la richiesta delle parti di ottimizzare il servizio di trasporto in modo da evitare assembramenti e al contempo ridurre le attese alla fermata. Durante la riunione gli studenti presenti, così come anticipato al Sindaco e all’Assessore Delvecchio durante il loro incontro istituzionale della scorsa settimana, hanno esposto le maggiori difficoltà che incontrano quotidianamente con la didattica a distanza.

“È stato un confronto costruttivo – ha commentato il Primo Cittadino all’indomani della videoriunione – che è servito per fare il punto sulle varie criticità e capire, insieme, come e dove intervenire. Sapevamo che i primi giorni sarebbero stati i più difficili, ma possiamo affermare che c’è stato il massimo impegno da parte di tutti.

Questa settimana alcune classi hanno iniziato le lezioni nelle aule che abbiamo messo a disposizione al Complesso comunale Selva dei Pini e siamo lieti che la struttura individuata possa supportare concretamente la ripresa della didattica in presenza. Ci confronteremo con le ditte di trasporto e gli enti sovra comunali preposti per cercare di coniugare le esigenze di tutti e far proseguire l’anno scolastico nel migliore dei modi”.