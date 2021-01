Tpl ad Ardea, corse aggiuntive per gli studenti: ecco tutte le novità

Ardea – Il Comune di Ardea in coordinamento con il gestore del servizio di Trasporto Pubblico Locale, Lazio Mobilità, e gli Istituti scolastici superiori di Pomezia ha aggiunto nuove corse per far fronte all’emergenza in atto e poter rispondere alle esigenze degli studenti.

Nello specifico sono state implementate linee, orari e percorsi aggiuntivi come di seguito:

Orari entrata:

Linea 4 (Urbana) e 4bis (Scolastica)

• Ore 6:40 dal Samoa (Lido dei Pini)

• Ore 7:00 dal bivio Caronti

• Ore 8:30 Linea 4 (Urbana) con prolungamento a tutte le Scuole

• Ore 8:40 dal Samoa (Lido dei Pini) (per ingresso delle 10:00)

Orari uscita

Linea 4 (Urbana) e 4BIS (Scolastica)

• Ore 13:40

• Ore 14:25

• Ore 15:25 Linea 4 (Urbana) con prolungamento a tutte le Scuole (su richiesta)

• Ore 16:10

Per ogni orario, sia di andata che di ritorno, saranno servite le seguenti scuole/luoghi: Ipsia/Pascal, Copernico, P.zza S. Benedetto.

Di seguito i percorsi delle linee per la mattina:

• 6:40 partenza dal Samoa (Samoa, Colle Romito, Via delle Pinete, Nuova California, Delegazione TSL, Viale San Lorenzo, Cervoni, Laurentina, Nuova Florida, Pomezia);

• 7:00 partenza da Caronti (Bivio Caronti, Via Laurentina, Rio Verde, Ardea Rocca, Laurentina, Via Campo Selva, Pomezia);

• 8:40 partenza dal Samoa (Samoa, via delle Pinete, Nuova California, Delegazione TSL, viale San Lorenzo, via Laurentina, Ardea Rocca, Nuova Florida, largo Genova, largo Milano, via Palermo, inversione al distributore per cambio direzione e dirigersi a Pomezia);

Le corse delle 6:40 e delle 8:30, attestate alla linea Urbana non esclusivamente devoluta al servizio scolastico, sono altresì disponibili per il raggiungimento degli Istituti scolastici a richiesta degli studenti a bordo.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea