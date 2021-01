45° edizione del Carnevale: Pomezia si trasforma nella Città delle Meraviglie

Pomezia – Un Carnevale diverso per la Città di Pomezia. Dal 1 al 16 febbraio prossimi piazza Indipendenza e piazza Ungheria diventeranno il palcoscenico dell’intramontabile fiaba di Alice nel Paese delle Meraviglie.

I personaggi più amati dai bambini e proiezioni carnevalesche illumineranno le nostre piazze per celebrare la festa più longeva di Pomezia. In programma anche la rassegna teatrale on line “A Carnevale ogni storia vale” a cura dell’associazione Le Mamme di Pomezia e delle compagnie teatrali Il cassetto nel Sogno, Teatr’Azione e Piccolo Palcoscenico.

“Quest’anno non potremo organizzare la tradizionale sfilata con carri e gruppi mascherati – spiega la vice Sindaco Simona Morcellini – Ma così come già fatto per gli eventi estivi e per il Natale di Speranza, vogliamo trasmettere un messaggio di fiducia alla cittadinanza e mantenere viva la Città a beneficio delle tante attività commerciali del territorio.

Pomezia e Torvaianica saranno illuminate e popolate dei personaggi di Alice nel Paese delle Meraviglie, per celebrare insieme la 45° edizione del Carnevale pometino. In attesa di poterci ritrovare tutti insieme in piazza il prossimo anno, spalanchiamo occhi e cuore alla meraviglia”.

“Voglio ringraziare la vice Sindaco e gli Uffici comunali – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – che non hanno mai smesso di lavorare mantenendo vivace l’attività culturale nonostante la pandemia e le restrizioni anti-Covid. Ringrazio inoltre le associazioni e le compagnie teatrali del territorio che anche in occasione del Carnevale proporranno un programma on line di spettacoli per grandi e piccini: un grande spirito di comunità che ci rende orgogliosi”.

Grandi e piccoli potranno scattare le loro foto con i personaggi di Alice nel Paese delle Meraviglie e pubblicarle su Instagram scrivendo #carnevalepomezia2021 #pomeziacittadellemeraviglie

Con l’occasione sarà allestito anche uno spazio dedicato agli innamorati per il 14 febbraio, festa di San Valentino.

