Consultazioni, Giorgia Meloni al Quirinale con le stampelle

Roma – È composta di 13 persone la delegazione del centrodestra appena giunta al Quirinale per le consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che la riceverà alle 16. Fra i primi ad arrivare, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni: “Vedete, sono la rappresentazione plastica di come sarebbe il Conte ter. Diremo ‘no’ a un governo zoppo”, ha detto Meloni, uscendo con le stampelle, da Palazzo Montecitorio al termine del vertice di centrodestra e prima di salire al Colle per le consultazioni. “Elezioni per un governo forte”, ha aggiunto la presidente di Fratelli d’Italia.

Con lei i capigruppo del partito al Senato e alla Camera, Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida. Il leader della Lega, Matteo Salvini, si è presentato con una mascherina tricolore, accompagnato dai capigruppo di Senato e Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari. Nella delegazione anche il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, con i capigruppo Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini, oltre a Giovanni Toti, leader di Cambiamo! con il senatore Gaetano Quagliariello, Maurizio Lupi, leader di Noi con l’Italia, e il senatore dell’Udc, Antonio De Poli.