Danni da maltempo: Sabaudia chiede un nuovo stato di calamità naturale

Sabaudia – Nuova richiesta dell’Amministrazione comunale per il riconoscimento dello stato di calamità naturale. La giunta ha inoltrato formale istanza alla Regione Lazio a seguito delle ultime e violente ondate di maltempo del 22, 23 e 24 gennaio 2021 per l’inserimento del territorio di Sabaudia nello stato di emergenza regionale.

Un’ulteriore istanza, visto che uguale richiesta era stata formulata a seguito del maltempo che si era registrato sul territorio comunale nelle giornate del 7, 8, 28, 29 e 30 dicembre 2020, nonché del 2 e 5 gennaio 2021 (leggi qui)

In particolare nella deliberazione di Giunta, la numero 6, si ricorda che il territorio è stato interessato da fenomeni temporaleschi estremi, accompagnati da rovesci di fortissima intensità, frequente attività elettrica e venti burrascosi con raffiche anche a livello di tempesta e trombe d’aria, con violente mareggiate che hanno interessato il litorale, causando ingenti danni alla viabilità, alla vegetazione, alle strutture balneari nonché ad abitazioni ed annessi privati, con interruzione, in alcune località, del flusso idrico, elettrico e telefonico. Numerosi gli interventi eseguiti dai tecnici comunali, dal Comando di Polizia Locale, dalla Protezione Civile e dai Carabinieri Forestali, per fronteggiare le situazioni di emergenza.

Infine è stata deliberata la predisposizione del modello di domanda per la richiesta di risarcimento danni da inviare alla Regione Lazio tramite il Comune di Sabaudia (Area Vasta Tecnica). La Giunta ha, altresì, delegato il Dirigente dell’Area Vasta Tecnica e il Comandante della Polizia Locale di disporre tutti gli atti e di attivare le procedure e azioni necessarie per la risoluzione delle problematiche e dei danneggiamenti provocati dal maltempo.

