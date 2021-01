Di Giovanni-Sarazzi (M5S): “Al via i cantieri nelle scuole del X Municipio”

Ostia – “Con ‘buona pace’ di chi si va prendendo meriti non suoi, attraverso un modo approssimativo di fare politica sul territorio, sono partiti o in procinto di partire molti cantieri sui plessi scolastici del X Municipio”. Così, in una nota, il capogruppo del Municipio Roma X , Antonino Di Giovanni e il presidente della Commissione Scuola X Municipio, Enrico Sarazzi.

“Tra questi, nei giorni scorsi, – spiegano – è partita la bonifica dell’area abbandonata su via Mar dei Caraibi, attesa da ormai un decennio e più dai genitori e dai bambini. Ci teniamo a dire, a scanso di equivoci creati ad arte da chi ormai argomenti per fare politica non ne ha più, che l’attuale amministrazione ha proceduto alla risoluzione dell’annoso contenzioso tra ditta e dipartimento ed alla riapertura del cantiere riguardo alla Scuola dell’Infanzia di via Orazio Amato.

Da settembre, infatti quest’ultima, sarà a disposizione dell’I.C. Calderini Tuccimei – Piero Della Francesca, che ne ha fatto esplicita richiesta. Inoltre, abbiamo avviato un bando, per i lavori di manutenzione straordinaria alla Scuola Media dell’Istituto Comprensivo Alessandro Magno di Via Stesicoro ed un altro, sempre per manutenzione straordinaria, alla Scuola Materna dell’I.C. Tullia Zevi.

Nel contempo, sempre nell’ottica di lavori eseguiti, abbiamo anche ristrutturato un’area facente parte dell’Ex mercato San Fiorenzo, destinato alla ‘Casa della Cultura Gigi Proietti’ dove al momento sono state sistemate alcune classi dell’I.C. Vega a causa delle misure necessarie al distanziamento sociale relativo al Covid-19.

Tale struttura, prossimamente sarà interessata da ulteriori lavori di ristrutturazione, che riguarderanno anche un’altra area, propedeutica all’avvio delle attività culturali”.

“Questa Amministrazione, – concludono Di Giovanni e Sarazzi – grazie alla Presidente del X Municipio, agli Assessori, al lavoro costante delle Commissioni permanenti e alla collaborazione fattiva e concreta della UOT – Municipio Roma X, ha potuto destinare importanti fondi in bilancio e far partire le gare di appalto, per garantire ai cittadini delle scuole migliori ed efficienti”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo