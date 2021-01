Il Lazio torna zona gialla: dal 1 febbraio riaprono i bar e i ristoranti

Roma – Zona arancione per Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Provincia Autonoma di Bolzano. Le altre regioni, Lazio compreso, sono in zona gialla. Le ordinanze saranno valide da lunedì 1 febbraio. “Le regioni oggi in arancione passeranno in zona gialla a seguito della scadenza dell’ordinanza vigente prevista per il 31 gennaio” si apprende da fonti del ministero della Salute.

“L’indice di trasmissione del contagio è sceso a 0,84. È un risultato incoraggiante frutto dei comportamenti corretti delle persone e delle misure di Natale che hanno funzionato. Numerose regioni torneranno in zona gialla. Questa è una buona notizia, ma è fondamentale mantenere la massima attenzione. La sfida al virus è ancora molto complessa”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, su Facebook.

“Il Lazio torna in zona gialla. La permanenza in fascia arancione, grazie alla collaborazione di tutti, è durata solo 2 settimane. Una buona notizia che darà respiro all’economia. Ora però dobbiamo fare attenzione a non gettare a mare i sacrifici fatti in queste settimane. Manteniamo alto il livello di attenzione, evitiamo gli assembramenti, rispettiamo le norme di precauzione o i contagi saliranno di nuovo. Faccio un appello agli esercenti dei locali: continuate a far rispettare tutte le regole, soprattutto le presenze al chiuso e i distanziamenti ai tavoli; è fondamentale per tenere bassi i contagi e rimanere in fascia gialla”.

Lo dichiara in una nota il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, aggiungendo: “La campagna vaccinale nel Lazio va molto bene, appena arriveranno le nuove forniture di vaccini saremo pronti ad aumentare le somministrazioni ai cittadini secondo il programma stabilito. Forza che ce la faremo”.

Zona gialla: le regole

Tutti a casa dalle 22 fino alle 5 del giorno seguente. Superata l’ora del coprifuoco è possibile uscire solo per motivi di lavoro, salute o emergenze, purché siano certificate. Un’autocertificazione, con modulo prestabilito che va compilato e esibito in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine preposte.

Le attività di ristorazione, come bar, ristoranti, gelaterie e anche pasticcerie restano aperte fino alle 18 e possono effettuare consegne a domicilio fino alle 22. La gente può prendere cibo da asporto purché non lo consumi nel locale o nelle vicinanze di esso. Per quanto riguarda invece i centri commerciali restano chiusi nei giorni festivi e prefestivi: chiusi, quindi, anche il sabato e la domenica. Nessun limite orario, invece, viene imposto nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali e aeroporti. Garantiti anche i servizi bancari, finanziari e assicurativi, l’attività del settore agricolo e agroalimentare. Sospesa, poi, l’attività di sale giochi e scommesse, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente,

Per le scuole è stata disposta la didattica a distanza per tutti gli istituti superiori, fatta salva la possibilità di effettuare a scuola laboratori e attività didattiche dedicati a ragazzi disabili. Mentre per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado sono previste le lezioni in presenza ma lungo l’intera giornata di lezione i giovani studenti devono indossare la mascherina, fatta eccezione per i bambini con meno di sei anni. Le limitazioni imposte ai giovani nascono dalla constatazione, da parte del ministero della Salute, circa il fatto che il virus colpisca soprattutto i ragazzi.

Sono sospesi i viaggi di istruzione e le uscite didattiche. E lo è anche lo svolgimento delle prove concorsuali, ad esclusione dei casi in cui la valutazione sia effettuata solo su base curriculare o per via telematica.

L’accesso di parenti e visitatori alle Residenze sanitarie assistite e hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani e persone con disabilità è limitato ai casi indicati dalla direzione sanitaria che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire forme di trasmissione dell’infezione. È anche previsto il divieto di permanenza nella sala di attesa dei Pronto soccorso per gli accompagnatori dei pazienti.

Cinema, teatri, musei e mostre restano chiusi così come restano chiuse palestre e piscine, mentre è possibile svolgere attività all’aperto anche in aree attrezzate, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per attività sportiva e di uno per le altre attività. Resta in vigore l’obbligo di rimanere nella propria abitazione e contattare il medico curante per tutte le persone con infezione delle vie respiratorie con febbre maggiore di 37,5 gradi.

(Il Faro online)