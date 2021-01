Link e Sapienza in Movimento al fianco degli universitari: corse gratuite per gli studenti

Roma – Sapienza in Movimento, la più grande community di studenti e studentesse dell’Università Sapienza di Roma, metterà a disposizione di tutti gli immatricolati presso l’ateneo romano un buono da utilizzare in corse gratuite con il monopattino elettrico. Il credito verrà erogato da Link, partner dell’associazione e tra i più importanti operatori nel settore della micro mobilità in sharing che copre tutte le principali aree della Capitale.

Grazie a questa collaborazione, sarà possibile chiedere, fino al 14 febbraio 2021 e senza alcuna scadenza, un buono di 20 euro per chi è già in possesso dell’app, di 25 euro per chi farà la prima iscrizione.

A distanza di poche settimane dall’iniziativa dedicata a insegnanti e personale sanitario, anche gli universitari dell’ateneo potranno usufruire di un’alternativa rispetto ai mezzi pubblici, molto spesso affollati dai giovani studenti, per rientrare in totale sicurezza in aula, considerato il principio di didattica mista con presenza al 50% a partire da febbraio.

Sapienza in Movimento ha deciso di affidarsi a un player che ha fatto della sicurezza e della tecnologia dei suoi veicoli un vero e proprio marchio di fabbrica, grazie all’innovativo sistema Vis (Vehicle Intelligence System), presente su ogni e-scooter e che esegue in tempo reale una rapida scansione del mezzo, rilevando in anticipo eventuali problemi e bloccando il monopattino prima dell’accensione.

“Siamo entusiasti di intraprendere la partnership con la nuova realtà di mobilità a impatto zero, Link – ha affermato Lucia Lombardo, Rappresentante degli Studenti in Consiglio di Amministrazione della Sapienza, Sapienza in Movimento -. Vista la diminuzione di mezzi pubblici causata dell’emergenza sanitaria, è doveroso incentivare i mezzi ecologici, in ottica di una ripartenza della nostra Università. Oggi più che mai il nostro impegno, in quanto Rappresentanti ed in quanto Cittadini, è quello di promuovere l’utilizzo di mezzi sostenibili per il bene del nostro Pianeta.”

“Siamo orgogliosi di essere partner di Sapienza in Movimento, che rappresenta una delle più importanti community di studenti della città e del Paese – ha dichiarato Maurizio Pompili, Operation Manager di Link in Italia -. Link dimostra ancora una volta di esserci, soprattutto quando si tratta di fornire un’alternativa per spostarsi in modo sicuro e sostenibile. Siamo felice di poter contribuire al rientro in università di tutti quegli studenti che da settimana prossima avranno la possibilità di riprendere le lezioni in presenza”.

Per accedere al credito, è necessario scaricare l’app di Link, completare l’iscrizione e inviare una mail a italia@link.city con nome, cognome, numero di telefono usato al momento dell’iscrizione e screenshot del proprio profilo infostud. Il buono sarà caricato entro 48 ore.

(Il Faro online)