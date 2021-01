L’Università Agraria di Tarquinia torna a parlare di Mignone in Regione

Tarquinia – Si è svolta il 26 Gennaio scorso, virtualmente, l’audizione della VIII Commissione Agricoltura, ambiente, della Regione Lazio, fortemente richiesta dal Vicepresidente dell’Università Agraria Alberto Tosoni.

La commissione ha visto tutti gli intervenuti d’accordo sulla necessità di intervenire urgentemente per tutelare l’incolumità delle persone, delle aree agricole e della viabilità dalle esondazioni del Mignone.

Alberto Tosoni ha evidenziato come le esondazioni non abbiano più carattere straordinario ma stiano diventando permanenti, e per questo l’amministratore dell’Università Agraria è tornato a chiedere un tavolo tecnico dove poter programmare interventi di manutenzione a lungo termine, non solo verso la foce ma anche a nord dell’attraversamento autostradale.

Dai canali dell’Università Agraria l’ente ha fatto sapere come quello in favore del Mignone sia un impegno che prosegue da un anno e mezzo, sotto l’indirizzo del Presidente Sergio Borzacchi, volto ad attirare l’attenzione delle istituzioni sulla tutela delle aree agricole cittadine e sul porre le basi di una reale valorizzazione dell’agricoltura locale.

