Ostia, incendio in un appartamento: donna in codice rosso e 2 agenti intossicati

Ostia – Grande paura nella notte in un condominio in via Marino Fasan a Ostia, a causa di un incendio che ha portato all’evacuazione dell’intero palazzo.

Le fiamme, scoppiate intorno alle 23:30, hanno interessato il quinto piano di una palazzina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme alla Polizia di Stato. All’interno dello stabile è stata trovata una donna di 52 anni priva di sensi.

La signora è stata trasportata all’ospedale Grassi di Ostia dai sanitari del 118 in codice rosso e prognosi riservata. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata colpita da un infarto mentre tentava di fuggire dall’incendio.

Sono rimasti lievemente intossicati anche due agenti della Polizia. Tutto lo stabile è stato evacuato e attualmente tre appartamenti sono inagibili.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio