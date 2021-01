Santa Marinella: raggiunto l’accordo con la Gesam

Santa Marinella – L’amministrazione comunale ha raggiunto l’accordo con la ditta Gesam, società vincitrice della nuova gara d’appalto e che già svolge il servizio d’igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Santa Marinella.

L’impresa ha, infatti, accettato le condizioni poste dal Sindaco Pietro Tidei e dal vice Andrea Bianchi e grazie anche all’impegno dell’architetto Ermanno Mencarelli, responsabile dell’Ufficio Tecnico sarà avviato l’iter burocratico per la firma del nuovo contratto settennale d’appalto.

La ditta Gesam continuerà a svolgere i suoi compiti, allo stesso costo pagato ora dal Comune di Santa Marinella e non alle cifre che erano state indicate nel nuovo capitolato d’appalto e che sarebbero risultate insostenibili per i cittadini. Il vantaggioso accordo è stata raggiunto al termine di una lunga trattativa e l’intesa sancita nel corso di un incontro che si è svolto ieri pomeriggio nella sede comunale di via Cicerone.

“Se non si fosse e raggiunta una piena intesa, tra le parti l’amministrazione sarebbe stata costretta a rescindere, in autotutela, per presunti profili d’illegittimità, l’aggiudicazione della gara d’appalto con l’impresa Gesam, compiuta dal commissario prefettizio nel 2018. Un atto, questo, che è stato evitato e consentirà alla nostra amministrazione di non dover chiedere nuovi sacrifici ai cittadini, su quest’aspetto, siamo stati irremovibili” – hanno dichiarato il Sindaco Pietro Tidei e il vice Andrea Bianchi

Firmare, oggi, il nuovo contratto, al costo di oltre 4 milioni di euro annui, era improponibile. Non solo risparmieremo sui costi della raccolta, ma l’impresa si è impegnata a utilizzare una macchina spazzatrice in più ad assicurare un miglior servizio di pulizia delle strade e di raccolta differenziata.

Purtroppo restano ancora molto alti i costi per il conferimento dei rifiuti negli impianti di smaltimento e l’obiettivo da raggiungere ora è favorire la raccolta differenziata dei rifiuti”.